



Девушка отказалась от бритья ног и сколотила на этом состояние

Модель из США по имени Черри разбогатела, отказавшись от бритья ног.



Жительница Сиэтла забыла о бритве по просьбе фаната, который заплатил ей, чтобы они больше никогда не устраняла волосы.



По словам Черри, которая путешествует по всему миру и публикует видео, на которых демонстрирует волосатые ноги, она зарабатывает в месяц 39 тысяч фунтов стерлингов.



Вот только теперь девушка сталкивается с недоброжелателями в сети, которые обвиняют ее в том, что это негигиенично и выглядит ужасно. Некоторые утверждают, что Черри вставляет в видео мужские ноги, выдавая их за свои. Модель ко всем хейтам в свой адрес относится с юмором и продолжает демонстрировать свои ноги.

