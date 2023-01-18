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Дэвид Духовны похвастался молоденькой возлюбленной
18.01.2023 13:56 Алина Груднева

Дэвид Духовны похвастался молоденькой возлюбленной

Звезда "Секретных материалов" Дэвид Духовны посетил премьеру своего нового фильма "Вы, люди" в Лос-Анджелесе в молоденькой возлюбленной.

По данным The Daily Mail, 62-летний актер и его 29-летняя девушка Моник Пендлберри мило держались за руки, позируя перед камерами.

Премьера фильма состоялась в театре Regency Village в районе Вествуд. Моник сопровождала своего возлюбленного, пройдясь вместе с ним по красной дорожке.
 

Пара встречается с 2017 года. Они встретились в SunLife Organics Juicery, которой владеет приятель Дэвида Халил Рафати. В этой компании работала Моник работала. 
 

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