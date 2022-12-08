



Детский лагерь в музее КейтАНУ возвращается!

С 20 по 26 декабря, на ханукальных каникулах, в АНУ – Музее еврейского народа снова заработает русскоязычный дневной лагерь, созданный на базе музея при поддержке Фонда “НАДАВ”.



Дети, а также их родители, которые провели незабываемое время в музее на летних сменах детского лагеря КейтАну, и мечтали вернуться – Музей тоже вас ждал и приготовил массу новых развлечений и приключений, которые вам точно понравятся.











Также АНУ с нетерпением ждет ребят, которые еще здесь не были, и которые впервые окунутся в мир и жизнь самого настоящего огромного музея не как посетители, а как обитатели уникального лагеря, расположившегося прямо на просторах трех этажей музейного пространства.



Такой «музейный» формат лагеря придумала команда энтузиастов, умеющих и любящих работать с детьми на самых интересных творческих развивающих проектах.



Именно таким получился и КейтАНУ, открывающий свои двери уже во второй раз.



С 20 по 26 декабря целой команде детей 10-13 лет в стенах АНУ откроется не только удивительный мир музея, но и их собственный потенциал в самых разных областях: блоггинге и искусстве, сторителлинге и многих других. В течение шести дней участники будут исследовать себя, изучать экспозицию музея, пробовать Хануку на вкус, играть в ханукальные игры и даже смогут раскрыть секрет тех самых ханукальных пончиков.











С 9 утра до трех часов дня с перерывом на обед участники будут развивать soft skills, играть в тематические игры, исследовать историю и ее удивительные события, изучать языки, снимать видео и записывать подкасты.



Расписание работы КейтАНУ максимально удобно. Хотя занятия начинаются в 9 утра, но ребенка можно привести уже в 8, и час до начала программы будет посвящен спорту, играм и общению. Есть опция продленного дня – кейтана работает до 18:00, и даже самые тревожные родители могут быть спокойны, что их ребенок будет проводить время в отличной компании, с пользой и удовольствием под профессиональным присмотром.











Можно выбрать удобный формат: полную программу или гибкое посещение только в определенные дни. Также есть возможность получить субсидии: для репатриантов, приехавших в течение последнего года, предусмотрена большая скидка от муниципального управления абсорбции Тель-Авива.



Подробности на: www.keitanu.co.il

Контакты для дополнительных вопросов: telegram: @yarovskaya_tanya, mail: [email protected]



Адрес АНУ – Музея еврейского народа: ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив, кампус тель-авивского университета.



Фото: Яэль Ильински



*На правах рекламы.