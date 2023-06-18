



Дети Питта и Джоли решили с кем хотят жить и просят родителей перестать судиться

Дети Брэда Питта и Анджелины Джоли призывают бывших звездных супругов прекратить борьбу за их опеку. Более того, они уже высказали свое мнение с кем хотели бы остаться. Еще в 2018 году голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили соглашение о распределении опеки над детьми. Однако, из года в год бывшие супруги постоянно ссорились и не могли решить вопрос с кем должны проживать их общие дети.



Звездным отпрыскам пришлось самостоятельно поставить точку в этой истории. Об этом сообщает Рinkvilla.



Дети Питта и Джоли призвали своих родителей прекратить борьбу и достичь какого-нибудь одного окончательного решения. ПО их мнению, эта ситуация наносит вред их семье, и родителям пора найти общий язык. Также издание отмечает, что дети Джоли и Питта решили остаться с отцом.



В сентябре 2022 года судья одобрил соглашение об опеке, предоставив Джоли физическую опеку над всеми шестью детьми. Брэд Питт мог только навещать их. Это возмутило актера, и он старался добиться равной опеки над детьми. Так снова началась судебная тяжба, с кем должны оставаться дети.

Однако, ситуация изменилась, ведь некоторые из детей звездных супругов достигли совершеннолетия, и по закону США они могут решать с кем жить самостоятельно.



Напомним, у Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей: Мэддокс (21), Пакс (19), Захара (18), Шайла (17) и близнецы Нокс и Вивьен (14).



Роман между Джоли и Питтом вспыхнул на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. Через 10 лет отношений пара официально заключила брак. Питт ранее был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Для Джоли это был третий брак.