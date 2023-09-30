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Дети Мика Джаггера могут остаться без наследства
30.09.2023 14:49 Алина Груднева

Дети Мика Джаггера могут остаться без наследства

Лидер легендарной группы Rolling Stones, которая планирует выпустить первый за 18 лет альбом, Мик Джаггер намекнул на то, что может оставить своих восьмерых детей без наследства.

Об этом он сказал в недавнем интервью Wall Street Journal.

По словам Джаггера, музыканты не ставят перед собой целью заработать больше денег. 

"Моим детям не нужны 500 миллионов долларов, чтобы жить хорошо", - сказал он, предположив, что, возможно, когда-нибудь пожертвует свое состояние на благотворительность.

У Джаггера есть восемь детей в возрасте от шести до 52 лет. 

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