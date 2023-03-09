



Дети герцога и герцогини Сассекских получили титулы принца и принцессы

Дети британского принца Гарри и его жены Меган будут известны как принц и принцесса, и пара впервые публично использовали королевский титул своей дочери, чтобы объявить, что ее крестили.



Согласно королевским правилам, внуки монарха могут стать принцами или принцессами королевства, а это означает, что дети Гарри и Меган - трехлетний Арчи и Лилибет, которой исполнился один год, - получили право на титулы в тот момент, когда их дед стал стал королем в сентябре прошлого года, сообщает Reuters.



"Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором", — заявил в среду представитель герцога и герцогини Сассекских.



Букингемский дворец заявил, что обновит королевский веб-сайт, чтобы отразить титулы Арчи и Лилибет "должным образом".

