



Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина учатся в частной израильской школе

Сегодня шоумен опубликовал в личном блоге видео, на котором он и его супруга Алла Пугачева провожают детей в израильскую школу. Из-за чрезмерной занятости Галкин, по всей видимости, делает это нечасто.



Максим Галкин редко проводит время с семьей — шоумен активно гастролирует по всему миру. Когда артист дома, он целиком поглощен досугом с детьми — двойняшками Лизой и Гарри.



Звездные родители не рассказывают, в какой именно школе учатся двойняшки Лиза и Гарри. По слухам, образование обходится Пугачевой и Галкину как минимум в 27тысяч шекелей за учебный год на каждого ребенка.



"Детей возит водитель в частную русско-еврейскую школу, это чуть больше 30 минут от их места проживания. Большая часть занятий ведется на русском языке, программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом. В декабре появилась информация, что Пугачева собирается переводить детей в другую школу. Говорят про французскую школу — тоже частную. Возможно, к новому учебному году дети подучат иврит получше и выбор школ для них будет больше", — рассказывают инсайдеры, близкие к звездной семье.



Пугачева и Галкин живут в Израиле уже больше года. В сентябре 2022-го Алла Борисовна приезжала в Москву. Но это не было возвращением на родину — она забрала документы детей из школы и практически полностью разорвала связь с Россией.