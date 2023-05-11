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Десятки тысяч на концерте в честь 50-летия Авива Гефена
11.05.2023 20:44 Аркадий Бочаровский

Десятки тысяч на концерте в честь 50-летия Авива Гефена


“Икона” израильской поп-музыки Авив Гефен выступает с праздничным концертом , посвященным собственному 50-летию в парке Яркон в городе Тель-Авив.
 



Полиция и служба тыла разрешили проведение концерта господина Гефена несмотря на продолжающиеся обстрелы из Газы, на гибель гражданского и на то, что весь Юг сидит в бомбоубежищах. Собравшимся периодически читают в мегафоны “инструкции” о том, как вести себя во время обстрела. Бомбоубежищ поблизости нет.

На концерт собрались около 40 тысяч человек. Некоторые из пришедших гордятся своим поступком и говорят, что таким образом “демонстрируют, что они не боятся”.

Командующий службы тыла сообщил в эфире ТВ: "Они были проинструктированы не бежать в случае тревоги".
 
 

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