



Десятки тысяч на концерте в честь 50-летия Авива Гефена



“Икона” израильской поп-музыки Авив Гефен выступает с праздничным концертом , посвященным собственному 50-летию в парке Яркон в городе Тель-Авив.



תאוות הבצע של אביב גפן עלולה לעלות לנו ברבבות הרוגים ופצועים.

הטיפוס הנאלח הזה, שהשתמט משרות צבאי וזורע בעיקר רעל ושינאה משרת את אויבינו המרים. pic.twitter.com/O6ewfDVUlr — רן כרמי בוזגלו ציונות בנחישות, בהתמדה וללא מורא. (@rankarmibuzaglo) May 11, 2023

מה שעופר חדד אומר pic.twitter.com/d4qTPaubUo — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) May 11, 2023

הזיה.. אין מילים



פארק הירקון מתחיל להתמלא בזהירות לקראת נשף הרוק של אביב גפן שיתחיל ב-20:30. לפני זמן קצר חזרו וכרזו את הנחיות פיקוד העורף במקרה של אזעקה



A disaster waiting to happen

😱@PikudHaoref1 pic.twitter.com/5iqheEIxS7 — דבורה 🐝⁦🇮🇱 (@devorah555) May 11, 2023

Полиция и служба тыла разрешили проведение концерта господина Гефена несмотря на продолжающиеся обстрелы из Газы, на гибель гражданского и на то, что весь Юг сидит в бомбоубежищах. Собравшимся периодически читают в мегафоны “инструкции” о том, как вести себя во время обстрела. Бомбоубежищ поблизости нет.На концерт собрались около 40 тысяч человек. Некоторые из пришедших гордятся своим поступком и говорят, что таким образом “демонстрируют, что они не боятся”.Командующий службы тыла сообщил в эфире ТВ: "Они были проинструктированы не бежать в случае тревоги".