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Десятки тысяч людей принимают участие в мероприятиях у Стены Плача
09.04.2023 11:25 Ирина Демьянова

Десятки тысяч людей принимают участие в мероприятиях у Стены Плача

Десятки тысяч верующих-евреев приняли участие в пасхальном биркат-коаним (священническом благословении) на площади у Стены Плача в столице Израиля Иерусалиме в воскресенье утром, 9 апреля.

Офицеры израильской полиции Иерусалимского округа были размещены вместе с силами пограничной полиции в этом районе с раннего утра воскресенья на фоне усиления напряженности в плане безопасности в святых местах Иерусалима.

Согласно первоначальным оценкам полиции, число участников, как ожидается, будет расти в течение дня.

 

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