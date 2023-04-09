



Десятки тысяч людей принимают участие в мероприятиях у Стены Плача

Десятки тысяч верующих-евреев приняли участие в пасхальном биркат-коаним (священническом благословении) на площади у Стены Плача в столице Израиля Иерусалиме в воскресенье утром, 9 апреля.



Офицеры израильской полиции Иерусалимского округа были размещены вместе с силами пограничной полиции в этом районе с раннего утра воскресенья на фоне усиления напряженности в плане безопасности в святых местах Иерусалима.



Согласно первоначальным оценкам полиции, число участников, как ожидается, будет расти в течение дня.



