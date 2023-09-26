



Десятки тысяч человек примут участие в Иерусалимском марше во время Суккота

Иерусалимский марш, крупнейший и старейший марш в Израиле, должен состояться в дни Суккота, и ожидается, что к нему присоединятся десятки тысяч израильтян и участники из примерно 90 других стран.



4 октября участникам будет предоставлен выбор трех маршрутов – 10-километровый, подходящий для опытных пешеходов; 8-километровый среднего уровня сложности; и 5-километровый, который подходит для всей семьи.



На мероприятии будут представлены музыкальные ансамбли, в том числе выступление певца и автора песен Дуду Аарона; выступление труппы Маюмана; певческие и танцевальные коллективы; волшебное шоу; гимнастика и акробатика.



Парад начнется в 15:00 на улице Бецалель, пройдет по улицам Гиллель, Бен-Сира и Царя Давида и завершится у развлекательного комплекса “Первая станция”. На улице Царя Давида будет трибуна для мэра, членов городского совета и других высокопоставленных лиц.



“Традиционный Иерусалимский марш возвращается в 68-й раз! Приглашаем всех жителей города, а также гостей города прийти на традиционный праздник Суккот, подышать чистым, как вино, горным воздухом, промаршировать по живописным и историческим улицам Иерусалима и насладиться праздничным праздником для детей. Приходите праздновать с нами в столицу Израиля – Иерусалим!” – говорится в сообщении муниципалитета.



Самая большая в мире сукка откроется для публики в Иерусалиме. Сукка будет занимать площадь 800 квадратных метров и вмещать 650 человек.

Кроме того, в честь Суккота на иерусалимской площади Валеро, расположенной рядом с рынком Махане Иегуда, откроется крупнейшая в Израиле ярмарка “Четырех видов”.



На нескольких десятках прилавков будут представлены связанные с праздником сельскохозяйственные товары – “этрог” (цитрон), “лулав” (пальмовая ветвь), “хадас” (мирт) и “арава” (ива), по отдельности и в наборах в соответствии с обычаями различных еврейских общин.

