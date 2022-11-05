



Десятки представителей пророссийской партии "Шор" задержаны в Молдове

В Молдове задержаны десятки представителей пророссийской оппозиционной партии «Шор», руководство которой за последние два месяца организовало серию антиправительственных акций протеста. Об этом 4 ноября заявил молдавский беглый депутат Илан Шор, фамилией которого названа партия.



"Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения – кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии", — заявил депутат Шор, которого цитирует российское государственное информагентство "РИА Новости"



Он заявил, что его партия и партия коммунистов не откажутся от продолжения протестов и призвал власти Молдовы не преследовать оппозицию, а искать для страны выход из кризисной ситуации.



Как сообщает молдавская служба Радио Свобода, уголовное дело о незаконном финансировании партии "Шор" было возбуждено в Молдове в конце июля. Прокуратура утверждает, что политическая организация сознательно принимала деньги от преступной группировки, и эти деньги уходили на гонорары артистам, зарплату членам партии и организацию акций протеста.



В конце октября руководитель Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин сообщила, что во время 55 обысков в штабах и домах активистов группировки прокуроры изъяли 20 черных пакетов с деньгами, на которых были указаны названия районов.



22 задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, их обвиняют в пособничестве в получении финансирования партии от организованной преступной группировки.



В конце октября Министерство юстиции США обновило список санкций. В частности, под ограничения попали молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, депутат и бизнесмен Илан Шор и его жена, заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор). Вашингтон обвинил этих лиц в связях с Россией с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.