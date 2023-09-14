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Десятки крокодилов устроили массовый побег из-за наводнения
14.09.2023 00:16 Алина Груднева

Десятки крокодилов устроили массовый побег из-за наводнения

В китайской провинции Гуандун около 70 крокодилов устроили массовый побег с коммерческой фермы из-за наводнения.

По данным The Guardian, из-за этого местным жителям порекомендовали не покидать свои дома, поскольку это может быть опасно.

Теперь в провинции объявили охоту за хищниками, которые разбрелись, кто куда. Некоторых беглецов уже удалось выловить и отправить обратно на ферму. 

Некоторых пристрелили, часть поразили током. Сколько еще крокодилов осталось на свободе, неизвестно.

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