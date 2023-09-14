Десятки крокодилов устроили массовый побег из-за наводнения
В китайской провинции Гуандун около 70 крокодилов устроили массовый побег с коммерческой фермы из-за наводнения.
По данным The Guardian, из-за этого местным жителям порекомендовали не покидать свои дома, поскольку это может быть опасно.
Теперь в провинции объявили охоту за хищниками, которые разбрелись, кто куда. Некоторых беглецов уже удалось выловить и отправить обратно на ферму.
Некоторых пристрелили, часть поразили током. Сколько еще крокодилов осталось на свободе, неизвестно.
Hunt for nearly 70 crocodiles that escaped during China floods.#BNN #Newsupdate #Dailynews #Breakingnews #China #TyphoonHaikui #Typhoon #Haikui #China #Floods #Fuzhou #Crocodile #ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/isuzdRq6Uu— Aqsa Younas Rana (@AqsaYounasRana) September 13, 2023