



Десятки крокодилов устроили массовый побег из-за наводнения

В китайской провинции Гуандун около 70 крокодилов устроили массовый побег с коммерческой фермы из-за наводнения.



По данным The Guardian, из-за этого местным жителям порекомендовали не покидать свои дома, поскольку это может быть опасно.



Теперь в провинции объявили охоту за хищниками, которые разбрелись, кто куда. Некоторых беглецов уже удалось выловить и отправить обратно на ферму.



Некоторых пристрелили, часть поразили током. Сколько еще крокодилов осталось на свободе, неизвестно.