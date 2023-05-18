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Десять человек арестованы за беспорядки в преддверии Марша флагов
18.05.2023 15:44 Наталья Богинская

Десять человек арестованы за беспорядки в преддверии Марша флагов

Полиция сообщает, что на данный момент 10 человек были арестованы за беспорядки, так как тысячи людей собираются на ежегодный Марш флага в честь Дня Иерусалима.

Среди арестованных есть левые активисты, которые заблокировали шоссе, ведущее в Иерусалим, сообщает полиция, добавляя, что другие были задержаны после “провокаций” и столкновений с палестинцами в Старом городе.

Полицейские силы в Иерусалиме поддерживаются офицерами МАГАВ и добровольцами, чтобы обеспечить безопасность этого мероприятия.
 

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