



Десять человек арестованы за беспорядки в преддверии Марша флагов

Полиция сообщает, что на данный момент 10 человек были арестованы за беспорядки, так как тысячи людей собираются на ежегодный Марш флага в честь Дня Иерусалима.



Среди арестованных есть левые активисты, которые заблокировали шоссе, ведущее в Иерусалим, сообщает полиция, добавляя, что другие были задержаны после “провокаций” и столкновений с палестинцами в Старом городе.



Полицейские силы в Иерусалиме поддерживаются офицерами МАГАВ и добровольцами, чтобы обеспечить безопасность этого мероприятия.

