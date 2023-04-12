



Деревня в Испании будет платить людям за проживание и рождение детей

Деревня на северо-западе Испании будет платить вам за проживание в ней. По сообщениям испанских СМИ, тот, кто переедет жить в деревню Понга, получит 2970 евро. Это часть плана по укреплению местной экономики по аналогии со схемами, которые были запущены во многих городах и деревнях Италии.



Кроме того, помимо этой выплаты, Понга добавит еще 2970 евро за каждого ребенка, родившегося в деревне. Таким образом, Понга надеется вдохнуть новую жизнь в деревню, в которой в настоящее время проживает всего около 600 человек.



Те, кто примет участие в этом, обнаружат, что Понга может многое предложить: помимо солнечной и комфортной погоды, деревня окружена обширным биосферным заповедником ЮНЕСКО. Заповедник расположен вокруг Кантабрийских гор и предлагает путешественникам пешеходные маршруты среди зеленых лесов и уникальных диких цветов.



Кроме того, близлежащий район Астурии известен своими дикими береговыми линиями, долинами и горами.



Также здесь понравится любителям истории и культуры благодаря обилию старинных церквей.



Но даже в этом случае у этого плана есть одна загвоздка: чтобы воспользоваться этим предложением, в Понге нужно прожить не менее пяти лет.



Ранее деревня Рубиа в Галасии на северо-западе Испании объявила, что будет платить 150 евро в месяц тем, кто согласится там жить. Этот план предназначен для семей с детьми в попытке увеличить количество детей в местных школах.



В конце прошлого года аналогичный проект был запущен в Пресичче на юго-востоке Италии, в регионе Апулия, где выплатят 28 000 евро, если куплена недвижимость, нуждающаяся в ремонте. Проект предназначен для людей старше 40 лет, которые обязались переехать в этот район в течение 90 дней после утверждения и начали бизнес в деревне или работали в этом районе.



