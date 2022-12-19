



Депутат Госдумы Дмитрий Пирог задержан в аэропорту Пулково

Депутата Госдумы от «Единой России» и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога задержали в петербургском аэропорту «Пулково». В настоящее время с парламентарием работает полиция.



По данным СМИ, Пирог был в одном из ресторанов аэропорта и смотрел со своими друзьями финал ЧМ-2022 по футболу. «По некоторым данным, экс-боксер якобы посидел на 20 тыс. рублей и отказался платить эту сумму. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию», — сообщает Baza в своем telegram-канале.



Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Пирогу вменяется в вину нарушение общественного порядка. По его словам, причиной задержания стало то, что депутат якобы выражался нецензурной бранью.



Это заметили патрульные аэропорта. Пирога решили задержать, чтобы оформить протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Но мужчина и не думал останавливаться — во время задержания он продолжил ругаться и оскорблять уже сотрудников полиции. А это уже уголовное преступление (статья 319 УК РФ).



Единоросса доставили в отдел, где составили протокол. Около 23 часов Пирога всё же отпустили, несмотря на оскорбление сотрудников. Дело в том, что депутаты Госдумы — спецсубъекты, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. https://t.me/bazabazon/15039