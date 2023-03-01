



“Депрессия и контузия”: против Алека Болдуина подали новый иск

Актер Алек Болдуин совершил выстрел во время съемок фильма “Ржавчина”. В результате была убита оператор Галина Хатчинс.



В затяжном судебном процессе Болдуин одержал победу, но недавно еще трое членов рабочей группы обратились в суд, требуя компенсацию. Став свидетелями непреднамеренного убийства, они начали страдать от бессонницы, депрессии и других симптомов посттравматического расстройства.



"Звук выстрела внутри небольшой церкви был настолько оглушительным, что истцы получили контузии. После выстрела ответчики не предложили истцам никакой помощи и поддержки в плане эмоционального и психического здоровья" – говорится в иске.