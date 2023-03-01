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“Депрессия и контузия”: против Алека Болдуина подали новый иск
01.03.2023 12:22 Ирина Демьянова

“Депрессия и контузия”: против Алека Болдуина подали новый иск

Актер Алек Болдуин совершил выстрел во время съемок фильма “Ржавчина”. В результате была убита оператор Галина Хатчинс.

В затяжном судебном процессе Болдуин одержал победу, но недавно еще трое членов рабочей группы обратились в суд, требуя компенсацию. Став свидетелями непреднамеренного убийства, они начали страдать от бессонницы, депрессии и других симптомов посттравматического расстройства. 

"Звук выстрела внутри небольшой церкви был настолько оглушительным, что истцы получили контузии. После выстрела ответчики не предложили истцам никакой помощи и поддержки в плане эмоционального и психического здоровья" – говорится в иске.

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