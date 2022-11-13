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Депардье решил закрыть продюсерский центр в РФ
13.11.2022 05:45 Алина Груднева

Депардье решил закрыть продюсерский центр в РФ

Получивший российский паспорт Жерар Депардье решил закрыть свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" из-за "простоя".

 
Об этом сообщил ТАСС друг актера, продюсер Арно Фрилли.
 
По его словам, центр создали для развития аудиовизуальных проектов, а без активной деятельности он был бесполезен.
 
"Центр требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", — сказал Фрилли.
 
Решение Депардье "ни в коем случае не связано с войной в Украине".

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