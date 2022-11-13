



Депардье решил закрыть продюсерский центр в РФ

Получивший российский паспорт Жерар Депардье решил закрыть свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" из-за "простоя".

Об этом сообщил ТАСС друг актера, продюсер Арно Фрилли.

По его словам, центр создали для развития аудиовизуальных проектов, а без активной деятельности он был бесполезен.

"Центр требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", — сказал Фрилли.

Решение Депардье "ни в коем случае не связано с войной в Украине".