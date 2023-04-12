



Депардье обвинили в сексуальных домогательствах

Актера Жерара Депардье обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах в отношении 13 женщин.



Результаты расследования опубликовал французский сайт Médiapart.



По словам женщин, они работали с актером на съемочной площадке. Заявительницы утверждают, что Депардье физически до них домогался и делал непристойные комментарии.



Уточняется, что для знаменитости подобное поведение на работе было нормой. Сам Депардье обвинения в свой адрес решил не комментировать. Представляющая его интересы юридическая фирма Cabinet Temime отрицает обвинения.

