



Дэниела Крейга с женой подловили на неуважении к Миддлтон

Голливудского актера Дэниела Крейга осудили за неуважительное отношение к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и несоблюдение правил этикета.



По словам журналиста Ричарда Идена, на этом звезду фильмов об Агенте 007 и его супругу подловили на "Уимблдон-2023", который проходил в Лондоне.



В частности, Кейт подошла к звездной паре во время турнира, но ни Дэниэл ни его жена Рэйчел даже не потрудились привстать, чтобы приветствовать принцессу. Крейг даже не снял солнцезащитные очки.



"Может, там и было мало места для того, чтобы Рэйчел Вайс сделала книксен, или Дэниел Крейг поклонился, но не стоило ли им хотя бы встать, чтобы поприветствовать принцессу Уэльскую? Крейг мог бы даже совершить неистовство и снять свои темные очки", — возмутился журналист.