



Дэниел Рэдклифф отреагировал на новость о смерти Робби Колтрейна

Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф прокомментировал новости о смерти его коллеги по съемочной площадке Робби Колтрейна.



По словам актера, Колтрейн "был одним из самых смешных людей, которых он встречал и заставлял всех постоянно смеяться, как детей на съемочной площадке".



"У меня особенно теплые воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение на съемках "Гарри Поттер и узник Азкабана" 2004 года, когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, и он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух", — добавил Рэдклифф.

