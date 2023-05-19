



Деньги со счетов, связанных с Эпштейном, переведены лингвисту Хомскому

Известный американский лингвист Ноам Хомский получил финансовую помощь на общую сумму 270 тысяч долларов со счетов, связанных с умершим в тюрьме секс-преступником Джеффри Эпштейном.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Лингвист подтвердил, что обращался к Эпштейну за советом по поводу выплаты средств с банковского счета его первой жены после ее смерти, однако он настаивал на том, что ни копейки из этих денег не принадлежали непосредственно финансисту.



"Моя покойная жена умерла 15 лет назад после продолжительной болезни. Мы не обращали внимания на финансовые вопросы. Мы попросили совета у Эпштейна. Самым простым способом, казалось, было перевести средства с одного счета на мое имя на другой через его офис", - пояснил лингвист в письме для газеты.



По данным издания, президент Бард-колледжа Леон Ботштейн также получил 150 тысяч долларов в виде прямых платежей от финансиста.



Ранее газета также сообщала о связях Эпштейна с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Уточняется, что финансист организовал встречу между Бараком и Хомским в 2015 году для обсуждения политики Израиля в отношении "палестинского вопроса".