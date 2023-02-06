



День Влюбленных: что надеть на свидание?

Вы чувствуете в воздухе романтику? Конечно же, ведь еще совсем чуть-чуть и наступит 14 февраля – день Влюбленных. Что же надеть на романтическое свидание в этот день, чтобы чувствовать себя роскошно и уверенно? Продумайте свой look заранее.



Самый выигрышный вариант для свидания – это платье. Оно делает нас женственнее и элегантнее и придает образу легкой таинственности и утонченности. Оно заставляет нас распрямить плечи и идти медленнее. Оно приковывает взгляды к своей обладательнице и придает ей уверенности в себе. У вас запланировано свидание в ресторане? Свечи, хорошее вино, романтика, признания в любви... Для торжественного выхода нужно что-нибудь подчеркнуто женственное, такое, как например розовое платье конверт от Crazy Line. Скроенное из мягкой и комфортной ткани, оно не обтягивает, но расставляет правильные акценты.



Еще один более, чем подходящий вариант, когда вам на свидании хочется выглядеть торжественно, это черное платье с кружевным подолом из зимней коллекции Дома моды Crazy Line. Оно достаточно романтично, чтоб стать основной деталью гардероба на День всех влюбленных, ведь элегантная классика всегда выглядит эффектно! Оно выгодно подчеркивает округлости фигуры и красоту ног. В таком платье вы станете звездой вечера.



Если же вы планируете свидание в неформальном стиле, то что может быть романтичнее, чем сидеть на последнем ряду кинотеатра, взявшись за руки и слушать, как влюбленные герои озвучивают ваши мысли!







Для похода в кино в День всех влюбленных можно выбрать красный брючный костюм из коллекции Дома моды Crazy Line. Фасон костюма, элегантный и строгий, компенсируется его ярким, насыщенным оттенком. В этом образе сочетаются сдержанность и страсть, которые так идут каждой из нас. Блуза с цветочным узором и туфли на каблуке дополнят образ и добавят ему романтической таинственности.



Выбирайте одежду, в которой вам удобно и в которой вы себе нравитесь – и тогда праздник любви и романтики пройдет незабываемо.







Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает около 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.

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