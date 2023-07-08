



День семьи в России: На Красную площадь вышли женщины в красном – видео

Женщины собрались, чтобы “поддержать уверенность в себе и вернуть любовь к себе, как к женщине” и размахивали флажками с Путиным, скандируя: “Путин –наш президент!”



Организатор акции — двоюродный племянник Владимира Путина Роман Путин.



Поддержать женщин пришел актер Дмитрий Дюжев.



“Сегодня время выбрало нас. И никто, кроме нас, не защитит славу России. Совсем недавно в госпитале в таком же составе с мужчинами я встречался. Глаза их горели так же, как у вас”, – произнес он.



“Вы, женщины России, надев красный цвет и украшая свое женское тело, символизируете жертвенность, которая сегодня необходима”, – сказал он, обращаясь к участницам акции.

