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Красная площадь
08.07.2023 19:33 Наталья Богинская

День семьи в России: На Красную площадь вышли женщины в красном – видео

Женщины собрались, чтобы “поддержать уверенность в себе и вернуть любовь к себе, как к женщине” и размахивали флажками с Путиным, скандируя: “Путин –наш президент!”

Организатор акции — двоюродный племянник Владимира Путина Роман Путин. 

Поддержать женщин пришел актер Дмитрий Дюжев.

“Сегодня время выбрало нас. И никто, кроме нас, не защитит славу России. Совсем недавно в госпитале в таком же составе с мужчинами я встречался. Глаза их горели так же, как у вас”, – произнес он. 

“Вы, женщины России, надев красный цвет и украшая свое женское тело, символизируете жертвенность, которая сегодня необходима”, – сказал он, обращаясь к участницам акции. 

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