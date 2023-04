День Независимости в WeShoes: скидки 20% на весь ассортимент интернет-магазина

В честь Дня Независимости нашей страны с 26 до 30 апреля WeShoes предоставляет нам полную свободу выбора обуви и сумок из новых коллекций на сайте сети – весь ассортимент со скидками 20%! А на обувь марок Hoka, Хero, Blundstone - 15% скидки.



Выбирать на сайте WeShoes очень удобно – есть подробное описание каждой модели и каждого из почти 40 брендов сети, перечень размеров и цветов, картинку можно увеличить и разворачивать на 360 градусов в любом направлении, чтобы рассмотреть все детали. Подробная и удобная рубрикация не позволит заблудиться среди тысяч моделей обуви и сумок.



Специально к любимому празднику можно подобрать модели в бело-голубых тонах. Особенно уместными будут шлепанцы из новой коллекции израильского бренда FreedoMoses, созданного для независимых людей. К традиционным сочным цветам лета добавились роскошные насыщенные оттенки и особые принты. Вся обувь является vegan-friendly и может быть переработана повторно.







Crocs - уникальный бренд снова и снова учит нас тому, что нет предела творчеству в моде. Новые модели сезона: любимый Crush на платформе и в новых цветах, новый дизайн Hiker в сумасшедших и ярких принтах, футуристические модели Echo и Echo slide в стиле дизайнера Salehe Bembury, вьетнамки Mellow.

На радость детям Crocs вышли с коллаборацией с мировым брендом Hello Kitty и создали модель для девочек всех возрастов.



Lemon Jelly - это на 100% португальские дизайн, разработка и производство. Обувь эта создается с заботой о рабочих и окружающей среде, она на 100% веганская и идеально подходит для любого образа.







Hoka - самый быстрорастущий в мире бренд кроссовок для профессионального бега произвел революцию в спортивной обуви. Для создания ультралегкого материала подошвы профессиональным химикам потребовалось сочетание 10-ти различных химических веществ и нескольких методов спекания материалов, чтобы получилась настолько легкая и мягкая пена. Эти кроссовки стали иконой моды и вышли на улицы больших городов.



Пионер веганской моды Natural world с первого дня верен миссии заботы об окружающей среде и сохраняет свой статус «экологично на 100%». На образцово-показательной с точки зрения экологичности фабрике из переработанных материалов производят модные vegan-friendly кеды.







Современный израильский бренд Seventy Nine одним из первых реагирует на веяния изменчивой моды и быстро воплощает их в ультра-актуальных моделях. И, что особенно ценится в Seventy Nine покупателями, – без ущерба для комфорта. Весенне-летняя коллекция по традиции полна свежих идей, нестандартных стилистических решений и удобства.



Интересные новинки в новом сезоне представили также Desigual, Verbenas, Cobian, детские Magma и Candy, Blundstone, Delsey и другие марки.

Скидки не дублируются и не распространяются на товары аутлет.







Сегодня сеть WeShoes представляет около 40 международных брендов сумок и обуви для детей и взрослых. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране. Также покупки можно совершать в интернет-магазине.