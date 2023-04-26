



День независимости: состоялся исторический пролет ВВС над Самарией

В среду, 26 апреля, в День независимости состоялся исторический пролет ВВС Израиля над Самарией.



На это вышли посмотреть десятки тысяч человек вместе с главой регионального совета Йоси Даганом.



Местные жители и тысячи путешественников фотографировали самолеты и размахивали израильскими флагами.



По данным "Аруц Шева", понаблюдать за историческим моментов вышли более 15 тысяч человек. По словам Дагана, пролет над Самарией возглавил подполковник, который является уроженцем этой территории.



"Полет этим утром является исправлением десятилетий дискриминации в отношении жителей Самарии. Я благодарю министра обороны Йоава Галанта и нового начальника штаба генерал-майора Герци Халеви, которые поняли важность и исправили это", - отметил Даган.



