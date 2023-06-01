



День ходьбы босиком 1 июня WeShoes празднует скидками на обувь

Обувь марки Xero – это естественность в каждом шаге, она максимально имитирует ходьбу босиком, обеспечивая защиту стопы и минимальное вмешательство в естественное движение. Именно в этой обуви можно правильно встретить и провести 1 июня – Международный День ходьбы босиком, тем более что с 1 по 4 июня на эту марку действует скидка 10% на сайте WeShoes.



День ходьбы босиком проводится каждое 1 июня по всему миру, в этот день рекомендуется снять обувь и ходить босиком. Это и приятно, и полезно.







Большинство ортопедов и специалистов лечебной физкультуры считают, что хождение без обуви положительно влияет на здоровье стопы. Кроме того, естественная ходьба удлиняет сухожилия, улучшает осанку, баланс, гибкость и многое другое. Естественная ходьба влияет и на весь организм в целом, поскольку стопа имеет множество точек, улучшающих работу различных органов и систем человека.



Впрочем, чтобы получить все эти профиты, сегодня не обязательно ходить босиком – для этого есть бренд Xero. Фишка Xero в том, чтобы дать ступне двигаться максимально свободно и естественно с минимальными ограничениями, что приводит к активации и укреплению мышц, которые не работают в обычной обуви.







Ходить «как бы босиком» сегодня можно 365 дней в году, так как марка Хero фокусируется на нескольких видах обуви для любого сезона: горных и туристических ботинках, кроссовках и сандалиях.



Уникальность всех моделей заключается в тонкой подошве. Кроме того, они гибкие, легкие и имеют дышащий сетчатый верх.







Широкий носок обуви позволяет пальцам ног чувствовать себя не стесненно и расслабленно. Невысокая пятка - для правильной осанки. Гибкая подошва позволяет стопе сгибаться естественным образом. Запатентованная подошва защищает ногу и позволяет ощущать соприкосновение с поверхностью, давая чувство, что ты прочно стоишь на ногах.



Кроссовки бренда Xero - веганские, верх сделан из дышащей сетки, внутренние ремни надежно удерживают ногу. Кроссовки созданы для бега, тренажерного зала, для прогулок и для деловых встреч.



Еще одна модель бренда - сандалии, в которых можно ходить и по воде, и по гравию, и по асфальту, и по любым другим типам дорог. Они веганские, гибкие и легкие -108 грамм. Ремни с умной системой регулировки обеспечивают точное сцепление ноги с обувью и препятствуют проникновению гравия.

Горные модели имеют технологию, которая удерживает и изолирует тепло и полностью защищает от воды.







О WeShoes



Сегодня сеть WeShoes представляет около 40 международных брендов сумок и обуви для детей и взрослых, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране и постоянно открывает новые.



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