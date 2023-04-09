



Демографический кризис: в Китае закрылись десятки тысяч школ

Согласно последним данным Министерства образования КНР, в 2022 году в стране насчитывалось 149 100 начальных школ, в которых обучалось 107 миллионов учащихся.



Для сравнения, в 2012 году в Китае насчитывалось 229 тысяч начальных школ. То есть, за последние 10 лет количество начальных школ в КНР уменьшилось на 79,9 тысячи, или на 35 %.



4 апреля китайское издание "Первая финансовая ежедневная газета" сообщило, что причина резкого сокращения количества начальных школ в стране заключается в том, что уменьшилось количество учащихся в сельской местности. Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет эта тенденция будет усиливаться, особенно в сельских районах.



В конце марта директор отдела развития и планирования Министерства образования КНР Лю Чанья заявил, что количество детей дошкольного возраста в стране в 2022 году составило 46,2755 миллиона человек. Это на 1,7766 млн меньше, чем было в прошлом году.



В 2022 году в Китае насчитывалось 289 200 детских садов, что примерно на 5 600 меньше, чем в прошлом году. В марте издание China Business News сообщило, что это первый негативный рост количества детских садов в Китае с 2008 года.



Сокращение количества детсадов и начальных школ в Китае связано с резким сокращением количества новорожденных.



Согласно официальным данным КНР, в 2022 году в стране родилось 9,56 миллионов детей. Впервые с 1950 года количество новорожденных упало ниже 10 миллионов. В 2021 году она составляла 10,62 миллиона, что на 1,4 миллиона меньше, чем в 2020 году; а в 2020 году она была на 2,63 миллиона меньше, чем в 2019 году.



Гонконгский журналист и профессор экономики Лян Ичжен рассказал изданию The Epoch Times, что власти КНР фальсифицируют данные о населении, начиная с 1990-х годов.



"Это единственная открытая статистика, любые другие цифры сложно подтвердить", – говорит Лян.



Политический аналитик Лу Тяньмин полагает, что компартия Китая никогда не публикует настоящие цифры, однако по имеющимся в открытом доступе фальшивым данным можно увидеть тенденцию и направление.