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Деми Мур заподозрили в издевательствах над собакой
26.09.2023 19:20 Наталья Богинская

Деми Мур заподозрили в издевательствах над собакой

Голливудская актриса Деми Мур вызвала гнев зоозащитников, прийдя на шоу Versace во время Недели моды в Милане со своей собакой.

Верного друга знаменитости, чихуахуа, которого она водит на все светские мероприятия, зовут Пилаф.

Актриса демонстрировала собачке шоу, сидя на первом ряду. После этого она сфотографировалась с Донателлой Версаче.

Песику модный показ понравился, вот только Пилаф начал трястись с головы до лап из-за громкой музыки. Это заметили поклонники, которые тут же начали обвинять Мур в том, что та издевается над питомцем. Актрисе напомнили о том, что чихуахуа нельзя носить как аксессуар.
 

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