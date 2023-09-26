



Деми Мур заподозрили в издевательствах над собакой

Голливудская актриса Деми Мур вызвала гнев зоозащитников, прийдя на шоу Versace во время Недели моды в Милане со своей собакой.



Верного друга знаменитости, чихуахуа, которого она водит на все светские мероприятия, зовут Пилаф.



Актриса демонстрировала собачке шоу, сидя на первом ряду. После этого она сфотографировалась с Донателлой Версаче.



Песику модный показ понравился, вот только Пилаф начал трястись с головы до лап из-за громкой музыки. Это заметили поклонники, которые тут же начали обвинять Мур в том, что та издевается над питомцем. Актрисе напомнили о том, что чихуахуа нельзя носить как аксессуар.

