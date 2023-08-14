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Потрясающие фото: 60-летняя Деми Мур в бикини
14.08.2023 10:08 Наталья Богинская

Потрясающие фото: 60-летняя Деми Мур в бикини

Деми Мур отдыхает в Греции со своими друзьями Андреасом и Афанасией Стеггос на их роскошной яхте. Актриса является крестной матерью младшей дочери пары.

60-летняя звезда Голливуда продемонстрировала безупречный цвет лица и свое подтянутое тело в шалфейно-зеленом бикини. Длинные темные волосы Деми были собраны в свободный пучок для купания.

Актриса надела “авиаторские” очки, чтобы защитить глаза от яркого солнца. В качестве аксессуаров она выбрала большой синий кулон на длинной золотой цепочке.

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