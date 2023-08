Потрясающие фото: 60-летняя Деми Мур в бикини

Деми Мур отдыхает в Греции со своими друзьями Андреасом и Афанасией Стеггос на их роскошной яхте. Актриса является крестной матерью младшей дочери пары.



60-летняя звезда Голливуда продемонстрировала безупречный цвет лица и свое подтянутое тело в шалфейно-зеленом бикини. Длинные темные волосы Деми были собраны в свободный пучок для купания.



Актриса надела “авиаторские” очки, чтобы защитить глаза от яркого солнца. В качестве аксессуаров она выбрала большой синий кулон на длинной золотой цепочке.

Demi Moore, 60, makes a splash in green bikini as she soaks up the sun in the Mediterranean https://t.co/ckczeuILBH pic.twitter.com/2L65xKcrAP