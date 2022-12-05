



Дело врачей. В Израиле разгромлена индустрия торговли рецептами на каннабис

5 декабря полиция арестовала врачей и других подозреваемых по подозрению в выдаче и торговле рецептами на использование медицинского каннабиса незаконно и без медицинской необходимости.



В прошлом году подразделение "Лахав 433" провело тайное расследование против врачей и других подозреваемых в получении взяток и незаконной продаже рецептов на медицинский каннабис через онлайн-каналы, включая Telegram.



Среди прочего, врачи и другие участники подозреваются в совершении таких преступлений, как получение и дача взяток, обман и злоупотребление доверием, торговля и поставка наркотиков, посредничество в торговле наркотиками, подделка документов при отягчающих обстоятельствах, преступления, предусмотренные постановлением о подоходном налоге и законом об НДС, преступления, предусмотренные законом о запрете отмывания денег, и преступления, предусмотренные законодательством о врачах.



В ходе расследования выяснилось, что некоторые из подозреваемых рекламировали через интернет и каналы Telegram услугу по продаже медицинских рецептов на каннабис, которые поступали к их клиентам в течение 24 часов и без необходимости предоставления истории болезни. За покупку рецепта клиенты платили тысячи шекелей, а также оплачивали продление рецепта и увеличение дозировки. В конце процесса клиенту высылался рецепт, подписанный врачами, уполномоченными утвердить от имени отдела медицинского каннабиса министерства здравоохранения.



Объем правонарушений "индустрии" выдачи рецептов оценивается в сумму, превышающую 17 миллионов шекелей. Подразделение также разоблачило фирму, которая предоставляла преступной организации пакет услуг, выдавая себя за законную компанию, занимающуюся эксплуатацией прав в области медицинского каннабиса. Во главе схемы - владелица компании, которая выступала посредником между всеми сторонами и выдавала рецепты на использование каннабиса.



Врачи также подозреваются в том, что помогали заявителям указывать те медицинские показания, по которым они могли получать каннабис. Компания помогала покупателям рецептов придумывать "историю прикрытия", которая использовалась в качестве предлога для рекомендации употребления каннабиса.











