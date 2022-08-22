



Дело об избиении: есть ли у Джоли шансы против Питта в суде

Суд не будет рассматривать новый иск Анджелины Джоли против бывшего мужа Брэда Питта.

Издание Page Six сообщает, что речь идет о жалобе актрисы на бывшего мужа относительно инцидента шестилетней давности.

По ее словам, тогда в частном самолете Питт изрядно перебрал со спиртным, начал кричать и даже ударил жену на глазах у детей.

"Срок исковой давности истек, в суде видели всю имеющуюся информацию. Здесь нет ничего нового. Тогда они рассмотрели все обвинения Анджелины и не выдвигали никаких обвинений. ФБР тщательно расследовало инцидент, шансов на то, что они возобновят дело, нет. Это все согласованная попытка очернить Брэда", — сообщили источники.