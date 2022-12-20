



Дело Харви Вайнштейна: присяжные вынесли свой вердикт

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании женщины.



Присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании, насильственном оральном совокуплении и сексуальном проникновении посторонним предметом с участием одной женщины, проходящей по делу как "Джейн Доу 1". Как сообщает ВВС, является моделью российского происхождения.



Она дала показания, что была в Лос-Анджелесе на фестивале итальянского кино в феврале 2013 года, когда продюсер без приглашения прибыл в ее номер в отеле в Беверли-Хиллз и изнасиловал ее.



После приговора она сказала: "Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня той ночью в 2013 году, и я никогда не верну это".



Присяжные не смогли вынести вердикт по утверждениям Дженнифер Сибель Ньюсом, жены губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, и женщины, известной как "Джейн Доу 2". По этим пунктам было объявлено неправильное судебное разбирательство.



Вайнштейн также был оправдан в сексуальном насилии против обвинителя, известного как "Джейн Доу 3".

