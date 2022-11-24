



Delicatessen – французский рай в центре Тель-Авива

Париж открыт, но нам туда не надо. Нет, не так: нам туда, конечно, надо, но не сейчас. Почему не сейчас? Все банально просто – денег у нас нет мотаться в Париж туда-сюда.

С другой стороны, что такое деньги? Это пыль! Чего не скажешь о любви! Если любовь настоящая случилась, то это раз и навсегда. Со мной она случилась – я неистово люблю французский шансон, я обожаю французскую выпечку, я схожу с ума от французской кухни! Я все это могу жадно поглощать в буквальном смысле. Но, опять же, на расстоянии – мотаться на уик-энд пообедать в любимом ресторане или выпить чашечку в уютной кафешке с видом на Эйфелеву башню пока не реально.

И тут на помощь приходит эта самая любовь, которая, как известно, рушит горы. Объясняю мысль: мечтать о Париже мне никто не мешает? Нет! А пройтись по местности в поисках такой себе «миниатюры Парижа» в виде французского ресторанчика мне что-то мешает, это требует больших финансовых затрат? Тоже нет. Вдохновившись своей гениальностью, быстро собираюсь и отправляюсь на поиски израильского «французского рая», чтобы получить свою порцию романтики.

Кстати, упущена важнейшая деталь: поиски «Франции в Израиле» начались где-то полтора года назад. Как начались, так практически и закончились. Дело было в Тель Авиве. Случайная встреча со знакомыми (хотя случайности – не случайны). Предложение выпить кофе в интересном – очень уютном – магазине-пекарне под названием Delicatessen, и за одно поболтать «за жизнь» под какой-нибудь тортик, десерт или выпечку. Ремарка: нет, это не реклама заведения – это настоятельная рекомендация заглянуть в Delicatessen и самим убедиться, что вкуснее быть уже просто не может.

Я, мои знакомые, знакомые моих знакомых за сладеньким бегут только сюда!

Так вот, именно этот, казалось бы, случайный кофе-брейк (долго засиживаться не могли – шли на праздник в гости), лично для меня стал судьбоносным. Да, быть может, мои слова и звучат пафосно, но вы не поймете пока лично не попробуете!

Возвращаясь к неслучайным случайностям: встреча, мы шли на праздник, планируя купить сладости, заходим в Delicatessen, который продает собственно испеченные сладости… улавливаете мысль? То то же! Меня попросили купить торт из заварных пирожных. Но это лакомство оказалось настолько популярным, что заказывать его необходимо заранее. Но и тут мне повезло ухватить последнюю коробку с лакомством. Поверьте, ничего вкуснее я в жизни не пробовала! В восторге были все – и взрослые, и дети, и гости, и я!

Вот с тех пор и начался мой сладкий роман с этой сетью магазинов. Друзья, поверьте, это действительно качественные продукты!

А недавно как-то с мужем мы собрались выйти на завтрак. Я долго думала, куда бы зайти, чтобы легко и вкусно поесть, и за одно спокойно, без лишнего шума, настроиться на насыщенный трудовой день. Догадайтесь, куда я зашла? Конечно же в Delicatessen, что на Ибн Гвироль 70, в центре Тель Авива.

Каково же было мое удивление, когда я увидела до отказа заполненное кафе. Но мы помним мою любовь к этому месту, поэтому ничего другого, как примоститься за стойкой бара, не оставалось. Друзья, я никогда и подумать не могла, на сколько это может быть здорово! Я нашла свой французский рай и не где-то далеко, а здесь, в Тель Авиве!

Только представьте себе: утро… тихо гудит кафешный улей (но никто друг-другу не мешает от слова вообще)… коктейль из ароматного кофе и уже подрумянившейся в печках сдобы… и все это под аккомпонемент приглушенной французской музыки… Padam padam padam напевала нам легендарная Эдит Пиаф, перенося на маленькие улочки города влюбленных – Парижа…

Ну это ли не романтика! Ну это ли не Любовь! …Padam padam padam…

Кстати, мы не одни такие влюбленные завтракали в то утро. По неслучайной случайности рядом с нами – и справа, и с лева – пары отмечали свои годовщины свадьбы. Ох, какие же они были счастливые…

Но, как говорится, совет им да любовь, а мы вернемся к завтраку. Решили с супругом заказать несколько блюд, так сказать, на пробу (с десертами нам уже все ясно-понятно): яйца пашот с беконом, оладьи с соломоном и настоящей жирной сметаной.

Рассказывать и пересказывать не буду долго, а скажу вот что: все было безумно вкусно! Кстати, утренний бонус от заведения – салат в подарок. И вкусно, и приятно, и настроение на весь день от такого внимания к посетителям.

Ну и, конечно же, как же без «вишенки на торте» – без десерта. А никак, конечно же! Поэтому нашу «утреннюю композицию» идеально дополнил французский тост с клиновым сиропом, бананом и инжиром. М-м-м-м-м-м, пишу и прямо ощущаю его вкус….

Отдельное внимание – подача блюд (моя хорошая знакомая говорит, что под красивым оформлением даже невкусная еда будет божественной). Так вот, даже в самом плохом настроении я не смогу придраться к подаче блюд и их вкусовым качествам. Все, что подают в Delicatessen, на мой взгляд и аппетит, ну очень красиво и очень-очень вкусно.

Ну и в конце еще один страшно-важно-приятный бонус от заведения: если у вас нет времени сидеть в самом кафе, расстраиваться не спешите, потому что Delicatessen предлагает большой ассортимент еды на вынос – от расфасованных колбас и сыров до готовых мясных блюд и салатов. Только в этом моменте не советую оставлять покупки на конец дня. Нет-нет, не потому что они могут быть не первой свежести – это исключено. А потому, что почитатели этого кафе самое вкусное из вкусного раскупают в минуты.

Мораль сего рассказа такова: за последние годы уровень заведений в Израиле вырос не на одну, а на три головы, и потому во многие из них хочется возвращаться вновь и вновь. И как раз Delicatessen занял почетное место лидера в списке моих любимых. Я нашла свой «французский рай на израильской земле», чего искренне и вам желаю!

Жанна Беросо