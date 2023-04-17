



Делегация хайфской больницы "Рамбам" впервые примет участие в "Марше выживших"

Делегация хайфского медицинского центра "Рамбам" находится в Польше и завтра примет участие в "Марше выживших". Это первый раз, когда больница направила группу на ежегодное международное мероприятие в Освенциме, посвященное национальному дню памяти жертв Холокоста в Израиле.



Делегация из 48 человек включает еврейских, мусульманских и христианских врачей, медсестер, администраторов и обслуживающий персонал.



После вчерашнего прибытия в Польшу делегация также посетила другие места, связанные с Холокостом, в том числе лагеря смерти Треблинка и Майданек.



Группу возглавляет директор "Рамбам" профессор Михаэль Хальберталь, который отмечает, что "это было эмоционально тяжелым испытанием для всех участников. Зрелища и чувства, которые они вызывают, бросают вызов, но в то же время трогают".



"Мы, представители всех религий вместе и из всех отделений больницы, получаем обзорную перспективу современного Израиля — первенства святости жизни, общей судьбы и необходимости взаимной ответственности", — говорит он.

