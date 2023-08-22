Он делал это с первого дня: Мужа Бритни обвинили в сексуальных домогательствах
В интернете активно обсуждают развод Бритни Спирс и Сэма Асгари. И, конечно, всплывают неприятные факты из жизни супругов. Так, например, блогер Эшли Франке заявила в Instagram, что фитнес-тренер ее домогался. Она опубликовала сторис с скриншотом статьи с обвинениями Сэма в изменах Бритни и рассказала своей аудитории, что произошло с ней, когда она занималась в зале Royal Personal Training.
“Я считаю абсолютно абсурдным, что он утверждает, что она обманывала его, очень хорошо зная, что он сам делал это с первого дня. Сэм задался целью стать знаменитым, когда начал с ней встречаться. Он был нечестен с ней с самого начала и смеялся над этим со своими клиентами в спортзале”, – написала Эшли.
“Лично я никогда не встречалась с Сэмом. Я игнорировала все его попытки. Я никогда не отвечала ни на одно из его сообщений. Я отказывалась, когда он спрашивал, не хочу ли я уединиться с ним в душе спортзала. Я вообще перестала там заниматься, потому что меня оскорбляли его постоянные сексуальные притязания”, – добавила Франке.
Блогер предупредила, что узнала контакт адвоката Бритни по бракоразводному процессу через общих друзей и теперь пришлет всю необходимую информацию, чтобы помочь певице. Она также отметила, что “Сэм поступил ужасно, зная, что Спирс давно страдает психическим заболеванием”.
Segundo Ashley Franke, Asghari sempre foi desonesto com Britney Spears e costumava rir disso na academia:https://t.co/veu813i5yx— Hollywood Forever.TV (@hollywoodforev3) August 21, 2023