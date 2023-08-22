



Он делал это с первого дня: Мужа Бритни обвинили в сексуальных домогательствах

В интернете активно обсуждают развод Бритни Спирс и Сэма Асгари. И, конечно, всплывают неприятные факты из жизни супругов. Так, например, блогер Эшли Франке заявила в Instagram, что фитнес-тренер ее домогался. Она опубликовала сторис с скриншотом статьи с обвинениями Сэма в изменах Бритни и рассказала своей аудитории, что произошло с ней, когда она занималась в зале Royal Personal Training.



“Я считаю абсолютно абсурдным, что он утверждает, что она обманывала его, очень хорошо зная, что он сам делал это с первого дня. Сэм задался целью стать знаменитым, когда начал с ней встречаться. Он был нечестен с ней с самого начала и смеялся над этим со своими клиентами в спортзале”, – написала Эшли.



“Лично я никогда не встречалась с Сэмом. Я игнорировала все его попытки. Я никогда не отвечала ни на одно из его сообщений. Я отказывалась, когда он спрашивал, не хочу ли я уединиться с ним в душе спортзала. Я вообще перестала там заниматься, потому что меня оскорбляли его постоянные сексуальные притязания”, – добавила Франке.



Блогер предупредила, что узнала контакт адвоката Бритни по бракоразводному процессу через общих друзей и теперь пришлет всю необходимую информацию, чтобы помочь певице. Она также отметила, что “Сэм поступил ужасно, зная, что Спирс давно страдает психическим заболеванием”.



