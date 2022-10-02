



DEEBOT X1 OMNI экономит время и деньги

DEEBOT X1 OMNI избавит вас от ежедневной необходимости наводить порядок в доме и сэкономит ваше время. А еще он сэкономит ваши деньги.



Экономия времени



DEEBOT X1 OMNI - модель, в которой были объединены многие инновационные технологии, это один из мощнейших роботов-пылесосов в своей категории (сила всасывания 5000 Па). Этот автономный инновационный робот от компании ECOVACS ROBOTICS способен не только тщательно убрать в доме, но и самоочищаться, мыть чистящие диски и самостоятельно готовить себя к последующей уборке. Он выстраивает 3-D карту помещения, управляется голосом и оснащен камерой, благодаря которой вы можете в любой момент видеть, что происходит в вашем доме.







Экономия денег



Сейчас самое время порадовать себя эту супер-моделью. В дни осенних праздников на нее действует скидка – 4.490 шек. вместо 5.990. Цена ниже, чем в других странах мира.

Приобрести DEEBOT X1 OMNI с бесплатной доставкой на дом вы можете у компании Electro-Gal, официального представителя бренда в Израиле, по телефону *3134.



Он сам по себе



Робот оснащен функциональной зарядной станцией, где находятся специальный отсек для сухого мусора и два резервуара для воды - для чистой и для грязной.

Поэтому на станции робот не только заряжается, но и высыпает мусор в специальный отсек, моет щетки и чистящие диски, сушит их, сливает грязную воду в особый резервуар и заполняется чистой водой для последующей уборки.

При этом, объем бака для чистой воды у робота DEEBOT X1 OMNI - 4 литра, что позволяет мыть до 360 м., а когда вода заканчивается, робот возвращается на зарядную станцию ​​и автоматически заполняется чистой водой.

И все это совершенно самостоятельно, без участия человека.







Карта-козырь!



Используя уникальный D-TOF, DEEBOT X1 OMNI умеет составлять реальную и точную карту дома, не пропуская области и углы, и даже позволяет пользователю построить 3D-карту. Благодаря инновационной системе лазерного сканирования и датчикам обнаружения препятствий новый робот сканирует помещение во много раз точнее и быстрее, чем обычные модели, картографирует и на основе этого составляет оптимальный план уборки. Или же с помощью карт , составленных роботом-пылесосом DEEBOT X1 OMNI вы сможете сами задавать план уборки, устанавливая приоритеты, блокируя лишние зоны с помощью установления виртуального барьера и программируя траекторию движения робота.

DEEBOT X1 OMNI способен сохранять в своей памяти карты нескольких помещений, в том числе и расположенных на разных этажах. Так что, если вы захотите убрать на другом этаже, ему не нужно будет заново составлять карту этажа, и он сможет сразу начать уборку. Кстати, инновационный робот оснащен датчиками против падения, определяющими перепады высоты, поэтому можно не бояться, что он упадет с лестницы.



Поговорим?!



У флагманской модели есть и дополнительные преимущества, DEEBOT X1 OMNI оснащен встроенным голосовым помощником, который позволяет управлять роботом с помощью голосовых команд. Такая система управления идеально подходит для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в новой модели есть встроенные камера и микрофон, что позволяет пользователю наблюдать за тем, что происходит дома в любой момент, и дает возможность общаться с домочадцами.







Вы можете приобрести робот-пылесос DEEBOT X1 OMNI со скидкой у официального представителя в Израиле, компании Electro-Gal на сайте https://lp.ecovacs.co.il/omni или по телефону *3134.



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