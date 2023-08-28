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“Дед заигрался совсем”: Киркоров дал потрогать поклонникам свои ягодицы – видео
28.08.2023 16:49 Наталья Богинская

“Дед заигрался совсем”: Киркоров дал потрогать поклонникам свои ягодицы – видео

Певец Филипп Киркоров на концерте в Турции продемонстрировал зрителям свои ягодицы, “отредактированные” недавно пластическим хирургом.

Исполняя песню, артист развернулся спиной к залу и дал потрогать вблизи стоящим зрителям свою “пятую точку”. 

Далеко не все были в восторге от поступка Киркорова. 

“Дед опять таблетки не выпил”, 2На самом деле уже не смешно, дед заигрался совсем”, “Совсем из ума вышел”, – так прокомментировали пользователи выходку артиста.


 

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