



Данные Минсоцзащиты об оказанной помощи женщинам, подвергшимся насилию

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию домашнего насилия, который отмечается 25 ноября, Министерство социального обеспечения и социальной защиты публикует ежегодные данные, свидетельствующие об увеличении числа сообщений о случаях домашнего насилия.



С января 2022 г. по октябрь 2022 г. на горячую линию 118 Министерства социального обеспечения и социальной защиты поступило около 5 712 заявлений о домашнем насилии, что на 3,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. По оценкам специалистов, это увеличение связано с активизацией общественной дискуссии о насилии в семье вообще и в отношении женщин в частности, а также с рядом громких случаев домашнего насилия, получивших широкую огласку, и публикациями сотрудников горячей линии министерства. Из общего числа обращений примерно 3 432 были вызваны насилием в отношении женщин в семье, 184 - касались семейного насилия в отношении мужчин и 1 266 обращений стали следствием домашнего насилия в отношении детей.



Горячая линия 118 — это телефонный центр, который предоставляет ответ, информацию и первичную помощь по вопросам социального обеспечения на нескольких языках — иврите, арабском, русском, амхарском и английском. Операторы и социальные работники находятся на горячей линии в любое время суток, чтобы оказать первичную помощь и дать направление в центры по работе со случаями домашнего насилия, центры терапии для мужчин, склонных к насилию, убежища для женщин, пострадавших от насилия, и их детей или в социальные службы местных органов власти. В экстренных случаях они вызывают полицию по телефону 100.





Министерство также использует цифровую анкету, которая оценивает риск в случаях домашнего насилия и предлагает решения в соответствии с результатами её заполнения: https://i-risk.co.il/.

Данные об обращениях в региональные центры профилактики домашнего насилия и помощи его жертвам:



В 2021 году при министерстве действовало 165 центров профилактики домашнего насилия и помощи его жертвам. Примерно 59 из них предназначены для арабской общины, а 4 центра – для ультраортодоксальных израильтян (население также получает аналогичные услуги в подобных центрах в смешанных городах).



В 2021 году в центры профилактики домашнего насилия и помощи его жертвам поступило около 21 491 обращения, что на 11,14% больше, чем в 2020 году, когда в них обратилось около 19 337 человек. В этих центрах проводится диагностика, терапия и реабилитация семей, находящихся в цикле насилия. Терапия может быть семейной, индивидуальной или групповой.



Количество обращений Количество обратившихся и продолживших терапию









Снижение числа обращений в убежища для женщин

С января 2022 года по сегодняшний день около 679 женщин нашли приют в убежищах для пострадавших от насилия и их детей. Это примерно на 8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, когда убежища приняли около 738 женщин.

Снизилось и число детей женщин, ставших жертвами насилия, которые находились в этих убежищах: около 1056 чел. с начала 2022 года по сегодняшний день по сравнению с примерно 1179 детей за соответствующий период 2021 года (на 11,8% меньше).

Министерство социального обеспечения и социальной защиты управляет примерно 16 убежищами для женщин, ставших жертвами насилия, и их детей по всей стране. Два из них предназначены для представителей арабской общины, два – для ультраортодоксальных граждан, три – для смешанного еврейско-арабского населения, два приспособлены для приема женщин с подростками и остальные убежища принимают женщин независимо от их возраста, происхождения, религиозности и уровня образования. Женщины, поступающие в убежища, подвергаются различным видам насилия: экономическому, сексуальному, физическому и психологическому.



«Новая страница» для покидающих убежища

Министерство социального обеспечения и социальной защиты проводит национальную программу сопровождения и реабилитации покидающих убежища женщин и их детей. Программа, которая называется «Даф хадаш» («Новая страница») и осуществляется ассоциацией «Бе-ацми», предоставляет помощь по различным вопросам, возникающим при выходе из убежища. Это, в частности, сопровождение, помощь и указание правильного направления в процессах организации жизни женщины, реализации прав, трудоустройстве и ведении бюджета, в сфере воспитания детей и многом другом. В 2021 году в программе приняли участие около 405 женщин, 98% из которых не вернулись к тому, кто проявлял насилие по отношению к ним, а 60% были трудоустроены по окончании программы.



В 2021 году были выделены дополнительные средства на межведомственную программу борьбы с домашним насилием. Её бюджет увеличился с 60 миллионов шекелей в 2020 году до 105 миллионов в 2021 году и 155 миллионов шекелей в 2022-м.



Современный центр неотложной помощи и квартиры для мужчин, которым запрещено приближаться к семье

Министерство социального обеспечения и социальной защиты управляет также рядом других уникальных центров, главным из которых является многопрофильный центр «Алума» для неотложной помощи жертвам домашнего насилия в режиме 24/7. Этот проект объединяет под одной крышей всех специалистов, имеющих отношение к помощи в случаях домашнего насилия: от адвокатов и социальных работников до специалистов в области психического здоровья и права.

Центр работает в режиме чрезвычайной ситуации и оказывает помощь всем обратившимся в любое время суток, а также при необходимости может дать краткосрочное экстренное убежище. На сегодняшний день в Израиле действуют два центра «Алума» в Акко и Бейт-Шемеше, а в начале 2023 года ожидается открытие еще двух центров – в Ришон ле-Ционе и Беэр-Шеве.



Кроме того, Министерство социального обеспечения и социальной защиты располагает двумя квартирами для мужчин, которым запрещено приближаться к семье. Одна из них находится в Рамат-Гане, а вторая - в Беэр-Шеве. Они предназначены для мужчин, которые готовы пройти терапию в центрах по борьбе с домашним насилием, и были открыты благодаря пониманию того, что устранение корней и причин проблемы способно остановить цикл насилия.



В этом году Министерство социального обеспечения и социальной защиты намерено еще более интенсивно продолжить реализацию межведомственной программы по предотвращению домашнего насилия и помощи его жертвам. В следующем году ожидается открытие дополнительных центров неотложной помощи, увеличение количества квартир для мужчин, которым запрещено приближаться к семье, и увеличение количества рабочих ставок в центрах по работе со случаями домашнего насилия.



Меир Коэн, министр социального обеспечения и социальной защиты: «Насилие в семье является одним из самых сложных социальных явлений нашего времени, но оно не предопределено судьбой. Общество обязано бороться с этой проблемой всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, Министерство социального обеспечения и социальной защиты ставит помощь жертвам насилия и искоренение этого явления в качестве своей главной цели, поэтому мы расширяем число сотрудников на местах, чтобы предоставить всем, кто страдает от домашнего насилия, возможность как можно лучше справиться с этим явлением».



Сигаль Моран, генеральный директор Министерства социального обеспечения и социальной защиты: «Мы находимся на пике важного периода разработки инновационных услуг для женщин и их семей, которые находятся в цикле насилия. Различные сотрудники Министерства социального обеспечения и социальной защиты ежедневно и ежечасно занимаются проблемой домашнего насилия, и мы полны решимости сделать все возможное, чтобы улучшить процесс борьбы с ним разнообразными и нестандартными способами, включая дополнительные центры помощи в случаях домашнего насилия в местных органах власти, убежища для женщин, которые подвергаются опасности, временные квартиры для мужчин, центры «Алума», которые работают в режиме 24/7, и многое другое».



Зам. генерального директора по социальным услугам и председатель Межведомственного комитета по борьбе с домашним насилием Эти Кисос: «Мы находимся в процессе важного и необходимого этапа развития борьбы с домашним насилием. Мы постоянно подвергаемся самым разнообразным формам насилия — словесного, физического, экономического, сексуального и эмоционального. Министерство социального обеспечения и социальной защиты каждый день занимается изменениями законодательства, повышением индивидуальной и общественной осведомленности, а также развитием услуг министерства, чтобы максимально и наиболее полно приспособить их для нужд женщин и их семей».



Для получения информации и консультаций по вопросам домашнего насилия:

горячая линия 118 (круглосуточно и без выходных),

горячая линия для мужчин - 1218

