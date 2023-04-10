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Далай-лама извинился за то, что попросил мальчика пососать язык
10.04.2023 15:29 Ирина Демьянова

Далай-лама извинился за то, что попросил мальчика пососать язык

Тибетский духовный лидер Далай-лама извинился в понедельник после того, как видео, на котором он просит мальчика пососать язык, вызвало негативную реакцию в социальных сетях.

На видео, которое стало вирусным, видно, как 87-летний Далай-лама целует мальчика в губы, когда тот наклонился, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

Затем видно, как буддийский монах высовывает язык, когда он просит ребенка пососать его. “Можешь пососать мой язык&”, — слышно, как он спрашивает мальчика на видео.

Видео снято с мероприятия в Маклеод Гандже, пригороде города Дхарамшала на севере Индии, 28 февраля.

“Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за ту боль, которую могли причинить его слова“, — говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

“Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами, — говорится в сообщении. - Он сожалеет об инциденте“.

Пользователи Twitter раскритиковали видео, назвав его «отвратительным» и «абсолютно больным» после того, как оно стало популярным в воскресенье.

“Я совершенно потрясен, увидев это выступление Далай-ламы. В прошлом ему тоже приходилось извиняться за свои сексистские комментарии. Но говорить “сосать мой язык“ маленькому мальчику противно“, — написал один из пользователей соцсети.
 




 

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