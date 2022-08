Дайвер обнаружил редкое морское существо у берегов Мексики

Дайвер Педро Валенсия обнаружил хрупкую и очень редкую группу организмов, которую называют сифонофор у берегов мексиканского острова Косумель во время погружения.



"Я плавал в поисках интересных морских обитателей, чтобы их запечатлеть, и заметил нечто большее, по сравнению с другими частями, которые плавали вокруг него", - рассказал Валенсия в интервью журналистам.



Он отметил, что когда приблизился, то увидел, что это сифонофор, к которому прилипла рыба.



Сифонофор питается ракообразными и мелкой рыбой.



"Это очень необычно, поэтому я сразу подумал, что что-то не так. Рыбы часто используют медуз в качестве защиты, но не сифонофоров. Это было признаком того, что это были не симбиотические отношения, а скорее отношения хищник-жертва", - добавил Педро Валенсия.



