



Д. Медведев: нефть будет стоить 150 долларов за баррель и все откажутся от евро

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 26 декабря, спрогнозировал несколько «футуристических гипотез» на 2023 год.



Медведев написал в своем Telegram-канале, что многие соревнуются в предложении самых неожиданных и даже абсурдных «футуристических гипотез». И предложил свое видение мира в 2023 году.

Так, по его словам, в следующем году в мире ожидается повышение цен на нефть до $150 за баррель и на газ до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Медведев предположил, что Великобритания вернется в состав Евросоюза, но после воссоединения с Соединенным королевством, ЕС распадется.



Зампред Совбеза РФ также спрогнозировал захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины, а позднее — создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединение к ней Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики, стран Прибалтики и прочих.



После этого начнется война между Францией и Четвертым рейхом, что приведет к разделу Европы, включая новый раздел Польши.



Затем Северная Ирландия отделится от Великобритании и войдет в состав Республики Ирландия. Кроме того, в США начнется гражданская война в результате которой Техас и Калифорния станут независимыми государствами, а американский предприниматель Илон Маск выиграет на выборах президента США в нескольких штатах, закрепленных за республиканцами после гражданской войны.



Также Медведев спрогнозировал перенос всех крупнейших фондовых площадок из США и Европы в Азию, а также крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта, резюмировал зампред Совбеза РФ.