



Цвика Пик завещал все детям от последнего брака



В израильской прессе опубликованы основные положения завещания знаменитого певца и композитора Цвики Пика.



Пик завещал все свое состояние, дом и авторские права детям от его последнего брака с Широй Манор.



Дети от более ранних браков - Даниэла, Шарон и Бенли не получат ничего.



Пик встретился с Широй Манор когда той было 18 лет, а он был на 36 лет ее старше. Через некоторое время они стали жить вместе.



Брак продержался 17 лет. Манор поддержала Пика после того. как в 2018 он перенес инсульт. Позднее, однако, стало известно что они расстались.



На настоящий момент неясно кто будет доверенным управляющим состояния Пика до того времени, как детям исполнится 20 лет.

