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Цвика Пик завещал все детям от последнего брака
25.08.2022 10:33 Аркадий Бочаровский

Цвика Пик завещал все детям от последнего брака


В израильской прессе опубликованы основные положения завещания знаменитого певца и композитора Цвики Пика.

Пик завещал все свое состояние, дом и авторские права детям от его последнего брака с Широй Манор.

Дети от более ранних браков - Даниэла, Шарон и Бенли не получат ничего.

Пик встретился с Широй Манор когда той было 18 лет, а он был на 36 лет ее старше. Через некоторое время они стали жить вместе.

Брак продержался 17 лет. Манор поддержала Пика после того. как в 2018 он перенес инсульт. Позднее, однако, стало известно что они расстались.

На настоящий момент неясно кто будет доверенным управляющим состояния Пика до того времени, как детям исполнится 20 лет.
 

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