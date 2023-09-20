



Цвет настроения – розовый: В Мюнхене стартовал всемирно известный Октоберфест

В этом году на Октоберфесте появилась новая модная тенденция – розовый от Барби. Об этом пишет Deutsche Welle.



Если для мужчин Октоберфест – это встреча с друзьями за кружкой пива, то перед многими женщинами встает исконный вопрос: что надеть на народный праздник? Чтобы вдохновиться, женщины приходят на “Ярмарку дирндль”. Здесь популярные дизайнеры заранее представляют свои новые модели и традиционные образы.



Знаменитый стилист Самуэль Сохеби сообщил немецкому информационному агентству dpa, что “2023 год – год Барби и розовый цвет в абсолютном тренде. В этом году от этого никуда не деться”.



Розовый дирндль (современный костюм, стилизированый под традиционный наряд населения немецкоговорящих альпийских регионов), конечно, носили и раньше, но в этом году он обязан таким спросом, конечно, голливудскому фильму "Барби", который летом побил все рекорды кассовых сборов. Сохеби уверен, что розовый станет лидером цветовой палитры на нынешнем празднике.



На прилавках и витринах магазинов традиционных костюмов в баварских городах покупателям предлагают до 2000 дирндлей с соответствующими фартуками и блузками, а на полках лежат кожаные брюки и рубашки. Кроме местных поклонников традиционных костюмов, стильно одеты и гости со всего мира.

Интересно, что по костюму женщины на Октоберфесте можно узнать, свободна ли она замужем – все зависит от того, завязан бант фартука слева или справа.

