



Цукерберг вернулся в Twitter, чтобы потроллить Маска

Спустя более десяти лет основатель Facebook Марк Цукерберг вернулся в Twitter и разместил только одну картинку без какого-либо дополнительного контента.



В твите два персонажа "Человека-паука" смотрят друг на друга. В сети ходят слухи, что речь идет о rконкуренте социальной сети Twitter, которую запустили Цукерберг и Meta cегодня утром.



Сеть Threads позволяет пользователям писать твиты длиной до 500 символов и включает в себя множество функций, аналогичных Twitter.



Основатель Meta Марк Цукерберг сообщил, что всего за четыре часа после запуска Threads зарегистрировалось уже пять миллионов человек, а в ближайшие дни руководители новой социальной сети надеются на десятки миллионов новых участников.



"Поддержание дружественности платформы в конечном итоге станет ключом к успеху", — сказал Цукерберг.



Он добавил, что в ближайшие месяцы в новую социальную сеть добавят еще много функций, надеясь привлечь как можно больше пользователей. Хотя это совершенно отдельное приложение, вход в сеть Threads будет осуществляться с использованием вашего имени пользователя Instagram.



Руководители Meta надеются, что недавние изменения, объявленные владельцем Twitter Илоном Маском, в том числе ограничение количества твитов, которые они могут просматривать ежедневно, заставят многих пользователей отказаться от Twitter и перейти на новую социальную сеть.



Сам Маск отреагировал на запуск новой социальной сети и заявил, что не боится конкуренции, которую поставил перед ним Цукерберг. "Безгранично лучше подвергнуться нападкам со стороны незнакомцев в Twitter, чем предаваться ложному счастью в Instagram", — написал Маск.



