



Cпустя пять лет: Меган Маркл вернется в Instagram

Супруга британского принца Гаррии Меган Маркл заявила, что снова будет вести свою страницу в Instagram.



Об этом она рассказала в новом интервью изданию Cut.



"Я возвращаюсь… в Instagram", - сказала Меган, которой пришлось забросить свою страничку после свадьбы с принцем.



По ее словам, ей нравилось делиться своей жизнью с людьми, но Гарри она любила больше. Маркл отметила, что ей пришлось "перестраиваться".



В то же время, Меган Маркл было позволено публиковать фотографии на аккаунте @KensingtonRoyal. Однако, по ее словам, снимки нужно было согласовывать, и зачастую фото раньше появлялись на страницах газет.



"Зачем мне давать фотографию моего ребенка тем самым людям, которые называют моих детей словом на букву "Н", прежде чем я смогу поделиться ею с людьми, которые любят моего ребенка?", - отметила Маркл.



Жена принца Гарри не назвала дату своего возвращения в Instagram. Издание OK! Magazine отмечает, что Маркл отсутствовала в соцсетях пять лет.