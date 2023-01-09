



COVID подтвердился: новые подробности о состоянии Михалкова

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья российского режиссера Никиты Михалкова.



Как сообщает МК, у Михалкова подтвердили коронавирус.



Изначально у режиссера диагностировали грипп. У него было учащенное дыхание, пониженная сатурация (упала до 94 при норме от 97) и температура. ПЦР-тест оказался положительным, и Михалкова перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на спасении именно коронавирусных больных.



Ранее сообщалось, что Никита Михалков остается в реанимации.