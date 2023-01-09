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COVID подтвердился: новые подробности о состоянии Михалкова
09.01.2023 20:42 Ольга Белозерова

COVID подтвердился: новые подробности о состоянии Михалкова

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья российского режиссера Никиты Михалкова.

Как сообщает МК, у Михалкова подтвердили коронавирус. 

Изначально у режиссера диагностировали грипп. У него было учащенное дыхание, пониженная сатурация (упала до 94 при норме от 97) и температура. ПЦР-тест оказался положительным, и Михалкова перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на спасении именно коронавирусных больных.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков остается в реанимации. 

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