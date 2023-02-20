



Почему так высока цена на билеты израильских авиакомпаний

Локдауны, маски, социальное дистанцирование и закрытое небо - во время пандемии COVID-19 пострадали многие отрасли. Но больше всего, без сомнения, пострадала авиаперевозки и туризм.



Новые данные, обнародованные в Великобритании, показывают, что в результате пандемии навсегда закрылись 64 авиакомпании.



Наряду с закрытием авиакомпаний и хаосом в отрасли из-за COVID возникла еще одна тревожная тенденция: цены начали расти. По статистике Gulliver, цены на авиабилеты в Израиль выросли в среднем на 10% по сравнению с 2019 годом.



“Первая причина роста цен на авиабилеты — высокая цена на топливо. Авиакомпаниям приходилось подстраиваться под цены на топливо, и это отразилось на клиентах. Кроме того, сказалась война между Россией и Украиной из-за приостановки деятельности “Аэрофлота“ и “Авиалиний Украины“ в Израиле, а также запрета полетов над украинским небом“, — пояснил генеральный директор Gulliver Travel Agency Зив Розен.



Так же Розен отметил, что в 2022 году было меньше стыковочных рейсов, которые, как известно, дешевле, чем прямые рейсы. По его словам, это сказалось на ценах на рынке. Такая ситуация возникла по двум причинам. Первая — это опять же война в Украине, потому что Киев и Москва были популярными направлениями стыковки. Вторая - COVID, потому что люди боялись проходить через большее количество мест и предпочитали прибывать в пункт назначения напрямую, не рискуя заболеть.



Тем не менее по словам Розена, ближе к лету цены, вероятно, продолжат расти, но в долгосрочной перспективе ситуация улучшится.

“Если вы посмотрите с точки зрения следующих нескольких лет, цены в отрасли находятся в нисходящей тенденции. Эта тенденция фактически началась в Израиле с соглашений об открытом небе. Промышленность постоянно расширяется, а конкуренция растет, и поэтому цены в конечном итоге тоже падают“, — пояснил Розен.



