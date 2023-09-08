



CNN: Маск тайно отключил Starlink, чтобы сорвать украинскую атаку на флот РФ

CNN сообщило со ссылкой на биографию Илона Маска за авторством Уолтера Айзексона, что американский миллиардер в 2022 году велел тайно отключить Starlink в районе Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на флот РФ.



Уолтер Айзексон - автор знаменитых биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна готовит к выпуску книгу о Маске 12 сентября от издательства Simon & Schuster.



По данным CNN, когда украинские водные дроны с взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".



Автор сообщает, что решение Маска было вызвано страхом, что РФ ответит на нападение на Крым ядерным оружием. Этот страх, по собственным заявлениям Маска, вызван разговорами с высокопоставленными российскими чиновниками.



Опасения Маска по поводу "мини-Перл-Харбора", как он выразился, в Крыму не оправдались. Но этот эпизод раскрывает уникальное положение, в котором оказался Маск в связи с войной в Украине, отмечает CNN. Намеренно или нет, он стал влиятельным посредником, которого американские чиновники не могут игнорировать.



В книге указывается, что после того, как РФ нарушила работу систем связи Украины в 2022 году, Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы Starlink, которые стали иметь решающее значение для военных операций ВСУ. Но как только Украина начала использовать терминалы Starlink для наступательных операций на Россию, Маск начал сомневаться в своем решении, утверждает CNN со ссылкой на книгу.



По словам Айзексона, заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров лично просил Маска восстановить связь для подводных дронов, рассказывая Маску об их возможностях в текстовом сообщении. Маск ответил, что его впечатлил дизайн подводных дронов, но он не будет снова включать спутниковое покрытие для Крыма, потому что Украина "сейчас заходит слишком далеко".