



CNN: Канье Уэст хотел назвать альбом в честь Гитлера

Американский рэпер Канье Уэст хотел назвать один из своих альбомов в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.



По информации издания, Уэст хотел назвать "Hitler" альбом, который вышел в 2018 году. В итоге рэпер дал альбому название "Ye". Почему исполнитель изменил свои планы по поводу названия пластинка, неизвестно.



Человек, который ранее работал на рэпера, рассказал, что Уэст говорил о прочтении книги "Майн Кампф", а также выражал восхищение тому, как в нацистской Германии использовали пропаганду.

