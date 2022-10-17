



"Цивилизации придет конец": Маск разразился очередной серией твитов

Миллиардер Илон Маск разразился очередной скандальной порцией твитов по поводу ситуации вокруг Украины и России.

Он вновь поднял тему использования Москвой ядерного оружия, не забыв про Крым.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Но, эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи", - написал он.

По словам маска, если российской армии будет грозить уничтожение от НАТО, РФ применит ядерное оружие, тогда "цивилизации придет конец".